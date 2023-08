TS – Samardzic, finita a piatti rotti. Inter poteva prendere un gran talento europeo, ma ha…

E' finita nel peggior modo possibile. Lazar Samardzic, per volere dell'Inter, non è diventato un giocatore nerazzurro

"Alla fine, tra l’Inter e Lazar Samardzic è finita a piatti rotti. Vicenda dai contorni per niente nitidi, in cui il club nerazzurro ha preferito preservare il patto preso con Rafaela Pimenta piuttosto che assicurarsi uno dei migliori talenti giovani del calcio europeo, con la prospettiva di poterlo rivendere a cifre triplicate (anche l’Udinese non ha per niente gradito il finale del film, visto che il serbo era il prescelto per fare cassa). Fatto sta che, al momento, la decisione presa porta a concentrare tutti gli sforzi sulla ricerca dell’erede di Milan Skriniar sul centro destra".