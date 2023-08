CdS – Inter, ecco quanto guadagnerà Samardzic. L’Inter con lui prepara il post-Mkhitaryan

E' ormai questione di dettagli per l'arrivo all'Inter di Lazar Samardzic dall'Udinese. Con lui, scrive il Corriere dello Sport, i nerazzurri allestiscono un centrocampo sulla carta stellare e, al contempo, preparano per il futuro il post-Mkhitaryan:

"Samardzic, che in termini di ingaggio passerà da appena 400 mila euro a 2 milioni a stagione, arriverà come ricambio naturale di Mkhitaryan, come elemento portato al palleggio con la soluzione sempre pronta, senza dimenticare i 34 anni dell’armeno e il suo contratto in scadenza nel giugno 2024".