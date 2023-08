TMW – Inter, domani incontro per Samardzic. Pronto affondo per Scamacca

L'Inter lavora sulla trattativa per Scamacca ma anche per il centrocampo e quindi su Lazar Samardzic, il rinforzo individuato per la mediana. Domani, scrive Tuttomercatoweb, si incontreranno i dirigenti nerazzurri con quelli dell'Udinese. 25 mln sul tavolo della trattativa, cinque per il prestito e venti per l'obbligo di riscatto. Questo il costo dell'operazione secondo il sito specializzato in calciomercato. Nell'operazione verrà inserito anche il cartellino di Fabbian e il suo cartellino vale sui sei mln, sul ragazzo l'Inter avrà un diritto di recompra che - sempre secondo la stessa fonte - sarà fissato tra i 10 e 12 mln di euro. Il giocatore firmerà un contratto pluriennale a meno di due mln a stagione.