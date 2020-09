Ds Sampdoria: “Vogliamo Candreva ma non siamo soli. Se dovesse andar via dall’Inter…”

Il direttore sportivo della Samp, Carlo Osti, prima della gara contro la Juventus ha parlato anche del mercato del club blucerchiato: «Keita Balde? Stiamo aspettando di definire alcune cose in settimana, è lui che deve definire con il suo club, arriverà in settimana, non so esattamente il giorno. Candreva? È un calciatore che piace tantissimo ma non solo dalla Samp, qualora uscisse dall’Inter sarà lui con Pastorello a scegliere la destinazione più opportuna. Siamo in attesa e logicamente saremmo contento di poterlo abbracciare a Genova. L’interessamento per Candreva rallenta Marin o un esterno. Dobbiamo capire cosa faremo».

(Fonte: SS24)