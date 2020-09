CM – Inter-Samp, accordo Candreva: ecco quanto incasserebbero i nerazzurri. Manca solo…

L’Inter e la Sampdoria avrebbero trovato un accordo per la cessione di Antonio Candreva. Lo scrive calciomercato.com, secondo cui le parti avrebbe concordato una cifra di circa 2,5 milioni di euro per il cartellino dell’esterno, che non rientra più nei piani di Antonio Conte. A testimoniare che la trattativa è entrata nel vivo il fatto che il presidente blucerchiato, Massimo Ferrero, sia arrivato a Milano per trattare con i nerazzurri.

Il tutto, dopo le parole del ds della Samp, Osti, che ieri ha ammesso pubblicamente il desiderio di Corte Lambruschini di portare a Genova il giocatore, per il quale è pronto un triennale a 1,5 milioni di euro a stagione. Oltre ai 2,5 milioni del cartellino, l’Inter risparmierebbe anche 6 milioni lordi d’ingaggio dell’ultimo anno di contratto previsto per Candreva. Ora la palla passa proprio all’ex Lazio, chiamato a decidere tra la Sampdoria e altre proposte interessanti.

(Fonte: calciomercato.com)