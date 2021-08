Sky – Sanchez atteso a Milano: “Presto confronto con Inzaghi. Cambiano strategie in attacco?”

Il responso sulle condizioni di Alexis Sanchez sarà fondamentale per capire le strategie in attacco dell'Inter in vista di questa stagione

Marco Macca

Il responso sulle condizioni di Alexis Sanchez sarà fondamentale per capire le strategie in attacco dell'Inter in vista di questa stagione. Come riferisce Sky Sport, infatti, l'attaccante cileno è atteso a Milano dopo il consulto a Barcellona in merito allo stato di salute del suo polpaccio. Una volta tornato in Italia, l'ex Arsenal avrà un confronto con Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra. Da lì, si capirà qualcosa in più sulle future mosse in attacco dell'Inter:

Il confronto

"L'attaccante cileno è atteso a Milano dopo il consulto a Barcellona sull'infortunio al polpaccio: previsto un colloquio con staff e dirigenti per capire le sue condizioni. Se sta bene, l'Inter può virare su una prima punta per completare l'attacco. In caso contrario i nerazzurri proveranno a ingaggiare una seconda punta: piacciono Marcus Thuram, Correa e Insigne".

(Fonte: Sky Sport)