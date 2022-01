Sanchez, dal possibile addio a gennaio al gol vittoria: così è cambiato tutto

In pochi mesi è cambiato tutto per Alexis Sanchez, match-winner in Supercoppa Italiana ieri contro la Juventus

Alessandro Cosattini

In pochi mesi è cambiato tutto per Alexis Sanchez, match-winner in Supercoppa Italiana ieri contro la Juventus. Gol decisivo per l'attaccante cileno e cambia anche lo scenario per il futuro, come riporta Calciomercato.com: "Alexis Sanchez è l'uomo che ha regalato la Supercoppa Italiana all'Inter, ma fino a pochi mesi fa il cileno era pronto a dire addio ai colori nerazzurri. Il cileno era infatti scontento dello scarso utilizzo concessogli da Inzaghi ed era sul punto di chiedere alla dirigenza la cessione a gennaio. Poi il minutaggio è cresciuto e l'ex United e Barcellona è tornato grande protagonista".