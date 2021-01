Gds – Sanchez-Dzeko, un dato favorirebbe lo scambio. L’Inter non aveva aperto perché…

Come appurato da FcInter1908, si è concluso da pochi minuti, nell’hotel ME di piazza della Repubblica a Milano, un incontro tra il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio e quello della Roma Tiago Pinto. Sul tavolo lo scambio Sanchez-Dzeko. I due giocatori hanno stipendi pressoché identici come netto (7 milioni di euro per il primo fino al 2023, 7,5 per il secondo fino al 2022), secondo la Gazzetta dello Sport questo è un dato che favorirebbe lo scambio cui l’Inter in un primo momento non aveva aperto.

“Non per ragioni tecniche, bensì economiche: lo stipendio lordo, infatti, è differente in virtù del regime agevolato per gli sportivi impatriati (regime di tassazione del quale gode il nerazzurro). La spesa eventuale dell’Inter, quindi, non sarebbe “a zero” come, invece, vorrebbero. Ciò viene applicato per chi è arrivato in Italia dal 2019 vivendo all’estero per almeno i due anni precedenti: evidentemente, non il caso di Dzeko”.

