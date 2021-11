CM – Sanchez, non solo Marsiglia: c’è la fila tra Europa e MLS

Tanti club interessanti ad Alexis Sanchez, in Europa e non soltanto: l'addio all'Inter è una possibilità per il cileno

Sta trovando maggiore spazio all’Inter, ma ne vorrebbe ancora di più. Alexis Sanchez ora è impegnato con il suo Cile dopo le recenti prestazioni positive in nerazzurro. Il futuro però resta incerto, come scrive Calciomercato.com: “Alexis Sanchez al Marsiglia? In Francia insistono, col cileno dell’Inter che ha un ottimo rapporto con Jorge Sampaoli, ex commissario tecnico della Roma, ma ci sono anche altri club interessati: Newcastle, Betis, St. Etienne e alcune squadre della Mls”, si legge.