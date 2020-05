Inter-Sanchez, sarà addio. Ma il futuro potrebbe essere ancora in Serie A: ecco chi lo cerca

Alexis Sanchez dirà quasi certamente addio all’Inter. La sua travagliata stagione non ha convinto i vertici nerazzurri a puntare su di lui anche per la prossima stagione. Ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il cileno sarebbe nel mirino della Roma, che già lo aveva cercato la scorsa estate, prima che si trasferisse a Milano. Anche i giallorossi puntano ad averlo in prestito dal Manchester United:

“Non è un caso che il d.s. Petrachi, che sta dragando da tempo il mercato per i difensori, si muova anche sul fronte attacco. Così negli ultimi giorni è tornato di moda il nome di Sanchez: non è detto sia riscattato dall’Inter, quindi lo United potrebbe ridarlo in prestito”

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)