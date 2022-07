Pedullà – Sanchez, l’Inter ora ha fretta. E c’è un’ipotesi da non escludere

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia Mercato, l'Inter ha fretta di risolvere la situazione Sanchez. Il calciatore ha rifiutato il Flamengo e altre proposte di club, come Siviglia, che giocano la Champions League. L'Inter oggi ha sollecitato l'agente a prendere una decisione in tempi brevi e non è da escludere una risoluzione anticipata con tanto di buonuscita superiore leggermente a quella concordata a 4 mln, arrivando a 4,5 mln. E' attesa, ora, la risposta di Felicevich.