SM – Inter irritata, Sanchez vuole andarsene a gennaio: “Marotta ha già 2 nomi in mente”

Nell'attacco dell'Inter, nelle prossime settimane, si dovrà risolvere la questione Sanchez, evidentemente scontento del minutaggio

Come riporta Sport Mediaset, l'Inter non ha affatto preso bene il post del cileno. Sanchez, secondo l'emittente, starebbe seriamente prendendo in considerazione l'idea di lasciare i nerazzurri nel prossimo mercato di gennaio. A quel punto, conclude Mediaset, in orbita Inter potrebbero rientrare pesantemente Scamacca o Raspadori, da tempo sul taccuino di Beppe Marotta.