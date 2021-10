Inter, Sanchez scontento? Gestione non semplice, risoluzione ipotesi concreta

All'Inter nelle prossime settimane ci sarà da sistemare la questione Sanchez, volato in Cile dalla sua nazionale dopo lo sfogo social

All'Inter nelle prossime settimane ci sarà da sistemare la questione Sanchez, volato in Cile dalla sua nazionale dopo lo sfogo social post-Sassuolo. Una gestione non semplice per Inzaghi. Almeno fino a gennaio, quando l'addio ai nerazzurri si fa sempre più probabile. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ipotesi rescissione è concreta:

"Ad Alexis Sanchez sono concesse ormai briciole in campo, 70 minuti appena in stagione, e la sua lontananza dal club è esibita come un panno stesso al sole. Ed è altrettanto evidente che queste tensioni potrebbero portare a una futura separazione: anche per questo, la gestione del cileno nei prossimi mesi non sarà delle più semplici. La gerarchia di Simone Inzaghi non è poi tanto diversa da quella di Antonio Conte. Un tempo il cileno aveva davanti la Lu-La, muro impossibile da scalare, ma adesso, oltre ai titolarissimi Lautaro-Dzeko, Alexis è chiuso pure dallo scalpitante Correa".