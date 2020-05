Sky UK: “Sanchez, l’Inter chiede il prolungamento del prestito dell’attaccante”. I dettagli

Sembrava ormai con le valigie in mano, senza speranza alcuna di restare in maglia nerazzurra. Ora invece, come dimostrano anche le parole del direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, una permanenza a Milano di Alexis Sanchez non è più così utopia. Lo conferma anche Sky Sport UK, che afferma come il club di viale della Liberazione abbia intenzione di chiedere al Manchester United il prolungamento del prestito del giocatore a seguito dello spostamento dell’inizio della stagione calcistica 2020/21. Conferma di come il cileno sia ritenuto un’arma importante in casa Inter, almeno fino a fine di questa stagione. Per la prossima chissà.