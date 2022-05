In Cile – Inter, Sanchez rifiuta l’offerta del River: vuole continuare in Europa altri 2 anni

Nelle ultime ore, in Cile si era diffusa la voce di un'offerta del River Plate per Sanchez, fuori dai progetti dell'Inter per il 22-23

Marco Macca

Nelle ultime ore, in Cile si era diffusa la voce di un'offerta del River Plate per Alexis Sanchez, fuori dai progetti dell'Inter per la prossima stagione. Il club argentino, in cui l'attaccante è diventato grande, si è mosso concretamente, proponendo un contratto annuale nella giornata di martedì. Ma le discussioni, riferisce La Tercera, non sono mai state approfondite per volere dello stesso Sanchez, che ha gentilmente rifiutato le avances dell'allenatore dei Millionarios, Enzo Francescoli.

Sanchez, riferisce la testata cilena, ha ringraziato e ha apprezzato il tentativo del River, ma ha spiegato di voler ancora continuare la sua carriera in Europa, per almeno altre due stagioni. A questo punto, resta aperto l'interrogativo sulla prossima destinazione dell'ex Manchester United. Secondo La Tercera, si sarebbero mossi alcuni club di Serie A e Premier League.

(Fonte: La Tercera)