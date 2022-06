SM – Sanchez in uscita dall’Inter. “Ma rifiuta sistematicamente alcune piste: il motivo”

Tra i giocatori in uscita dall'Inter c'è Alexis Sanchez: il cileno ha rifiutato diversi club in attesa di nuove offerte

Tra i giocatori in uscita dall'Inter c'è Alexis Sanchez. "L''ingaggio del Nino Maravilla pesa non poco sul bilancio nerazzurro, ma venderlo non sarà facile: il cileno cerca un nuovo matrimonio con una big europea - l'interesse più concreto dei giorni scorsi è stato fatto registrare dall'Olympique Marsiglia -, e rifiuta sistematicamente altre mete più "esotiche"", spiega Sport Mediaset che conferma, poi, il no del cileno al Galatasaray.