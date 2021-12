Sanchez, cambiano tutti gli scenari? “C’è una scelta che tenta l’Inter”

Resta ancora tutto da definire il futuro di Alexis Sanchez. Le ultime prestazioni del cileno hanno riacceso i riflettori sulla sua situazione

Resta ancora tutto da definire il futuro di Alexis Sanchez. Le ultime prestazioni positive dell'attaccante cileno hanno riacceso i riflettori sulla sua situazione. Se fino a qualche settimana fa, tra polemiche social e pochi minuti in campo, la sua partenza sembrava ormai scontata, ora lo scenario potrebbe essere cambiato. Secondo Repubblica, infatti, l'Inter riflette se trattenere il calciatore almeno fino al termine della stagione, visto che potrebbe ancora rappresentare una risorsa utile per la rincorsa scudetto:

"Nel frattempo la solida Inter punta a conservare la rosa intatta. Il probabile partente è Vecino (no del club alla Juventus), Sensi vorrebbe giocare di più ma al momento ha solo il Sassuolo come alternativa, su Sanchez si riflette: potrebbe essere ancora un’utile risorsa per lo scudetto".