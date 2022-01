Sanchez, spunta una clausola: “E c’è un’ipotesi che l’Inter non contempla assolutamente”

Già da qualche mese è cambiato il mondo attorno ad Alexis, il «leone in gabbia» che ha azzannato la Juve quando nessuno ci sperava più

E' stata la notte di Alexis Sanchez. Il centravanti cileno ha infatti regalato all'Inter la Supercoppa con un gol al 121' che ha fatto letteralmente impazzire tutto il popolo interista. E questa rete è l'ennesima conferma che tutto è cambiato per quanto riguarda il futuro del Nino Maravilla: "Ieri la vetrina è stata sua e il gol è diventato un messaggio alla dirigenza: l’Inter ha teoricamente in mano una clausola che permetterebbe, versando 4 milioni al cileno, di uscire dal contratto 12 mesi prima della scadenza a fine stagione, ma l’ipotesi oggi non è neppure contemplata. Già da qualche mese è cambiato il mondo attorno ad Alexis, il «leone in gabbia» che ha azzannato la Juve quando nessuno ci sperava più".