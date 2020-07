Inter, Conte vuole Sanchez anche l’anno prossimo. “Ma la trattativa è doppia perché…”

E’ Alexis Sanchez il giocatore dell’Inter più in forma del momento. Le ottime prestazioni del cileno hanno fatto sì che in dirigenza e staff tecnico si valutasse seriamente di tenerlo anche per la prossima stagione. Scrive Il Giornale: “Conte vorrebbe riconfermarlo anche l’anno prossimo, ma la trattativa non è semplice, perché doppia e con tanti soldi in ballo: convincere il Manchester a regalarlo, o quasi, e il giocatore a tagliarsi l’ingaggio. Contratto di 11 milioni netti, in scadenza nel 2022: fanno 22 milioni per 2 stagioni, che Marotta proverà a spalmare su 32″, si legge.