Santini: “Inter, mesi fa c’era mandato di vendita per Lautaro. E Dybala ha accordo col Milan”

“La società ha dato mandato qualche mese fa per la vendita di Lautaro, ma con Lukaku e Dybala in entrata non è più Lautaro il giocatore in uscita ma Correa. Nelle intenzione della società, Dzeko è quello che dovrebbe...

Marco Macca

"La società ha dato mandato qualche mese fa per la vendita di Lautaro, ma con Lukaku e Dybala in entrata non è più Lautaro il giocatore in uscita ma Correa. Nelle intenzione della società, Dzeko è quello che dovrebbe rimanere".

Come vede le mosse di Inter e Juve con Lukaku e Pogba?

"Sono mossi dal desiderio di rivincita. Pogba viene da stagioni mediocri, per non parlare della stagione dramma di Lukaku. C'è grande volontà di rivincita, la classe non manca, ma la Juventus credo debba finire di completare il centrocampo, che è il suo grande tallone d'Achille. Colmasse il gap a centrocampo sarebbe davvero molto competitiva. Per l'Inter sarebbe attacco stellare, vedremo se Lukaku manterrà le promesse perché non sono molto fiducioso delle minestre riscaldate. I problemi dell'Inter sono il portiere, e non è stato affrontato nella maniera giusta, e il tecnico, che non ha dimostrato di avere quel guizzo in più che ti permette di essere una squadra da Scudetto".

Dybala-Milan, cosa c'è di vero?

"A me risulta che stia trattando seriamente con il Milan. Si parla di un accordo raggiunto col club rossonero su un triennale con opzione sul quarto".

(Fonte: TMW Radio)