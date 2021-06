Sarri sfida subito l’Inter di Inzaghi: duello per un obiettivo di mercato

Si preannuncia un'interessante sfida di mercato tra la Lazio di Sarri e l'Inter di Inzaghi per un obiettivo comune verso la prossima stagione

Maurizio Sarri è pronto a sfidare subito l’Inter di Simone Inzaghi . Non sul campo, è ancora presto, ma sul mercato. C’è infatti un obiettivo comune ai nerazzurri e alla Lazio in vista della prossima stagione.

Come riportato da Il Tempo, l’allenatore ha indicato Nahitan Nandez del Cagliari tra i possibili rinforzi per la squadra. Un nome già da tempo seguito dall’Inter e accostato alla squadra ora allenata da Inzaghi anche negli ultimi giorni. Si preannuncia un interessante duello di mercato tra Inter e Lazio per il duttile centrocampista del Cagliari.