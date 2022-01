Lazio, Sarri guarda all’Inter: “Vuole Vecino, per i nerazzurri ultima occasione di incassare”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è un grande estimatore di Matias Vecino e lo avrebbe individuato come profilo ideale

Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Al tecnico, fra i vari profili, piace molto Vecino, che ha il contratto in scadenza con l'Inter. Per i nerazzurri è l'ultima occasione di cederlo incassando qualcosa (seppur poco). Se si farà in tempo la Lazio tenterà l'affondo. Ma prima bisogna cedere. Muriqi e Lazzari restano i principali indiziati per la partenza".