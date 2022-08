TS – Inter, il Sassuolo rilancia per Pinamonti: offerto Muldur come conguaglio

Il futuro di Giacomo Raspadori sembra sempre più lontano dal Sassuolo, con il Napoli in pole. I neroverdi, come riporta Tuttosport, seguono già due piste che portano al potenziale sostituto del talentino: "I neroverdi seguono due piste: per Pinamonti hanno offerto all’Inter come conguaglio il difensore esterno Muldur, mentre l’altro obiettivo è l’esterno Laurienté del Lorient", sottolinea il quotidiano.