Sassuolo e mezza B ci provano per Pirola, l’Inter ha le idee chiarissime: gli scenari

Tra i giovani in rampa di lancio in casa Inter c’è, senza ombra di dubbio, Lorenzo Pirola. Il difensore classe 2002 è tra i pupilli di Antonio Conte, ha esordito in Serie A a Ferrara contro la SPAL. In estate, però, potrebbe esserci un addio per avere più spazio e iniziare il percorso di crescita ma la società ha le idee chiarissime: “Dopo una stagione da aggregato alla prima squadra con Conte è pronto a farsi le ossa lontano da Milano in prestito. Nonostante i tentativi del Sassuolo di portarlo in neroverde, il club di Suning non è affatto convinto di cedere il centrale”, evidenzia La Gazzetta dello Sport. Su Pirola si è mossa “mezza B” ed è lo Spezia che appare favorito, a maggior ragione qualora dovesse centrare la promozione in A visto che è in semifinale playoff di Serie B.