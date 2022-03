Inter, il mercato delle pedine: Bremer nel mirino, le idee per le contropartite

La società nerazzurra dovrà puntare all'autofinanziamento per arrivare ai giocatori che servono a rinforzare la rosa nella prossima stagione

L'Inter è interessata a Bremer, il difensore del Torino. Per arrivarci il club nerazzurro potrebbe, come in altre operazioni, mettere sul tavolo non solo cash ma anche delle contropartite. Il Corriere dello Sport parla di due giocatori in prestito: uno è Agoumé e l'altro è Satriano.