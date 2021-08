Satriano, Inter convinta e Inzaghi ci punta forte: “Sul mercato è arrivato un altro no”

Il mercato Inter in quest'ultimo giorno di sessione estiva non vivrà particolari scossoni, tranne che per qualche nome in uscita

Il mercato Inter in quest'ultimo giorno di sessione estiva non vivrà particolari scossoni, tranne che per qualche nome (vedi Lazaro) in uscita. Fra loro non c'è Martin Satriano, ormai tolto dalla lista dei partenti. Dopo un grande precampionato in maglia nerazzurra, infatti, Simone Inzaghi si è convinto a puntare anche su lui per la stagione in corso. Di conseguenza, il club ha rifiutato varie proposte di acquisto in prestito. L'ultima, come riporta Alfredo Pedullà, è arrivata dal Cagliari. Ma dall'Inter la risposta è sempre stata la stessa: Satriano resta a Milano.