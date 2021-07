Sky – Il Cagliari non molla Satriano: ecco la decisione dell’Inter

Secondo quanto riportato da Sky Sport durante Calciomercato L'Originale, il Cagliari starebbe pensando anche a Martin Satriano

Secondo quanto riportato da Sky Sport durante Calciomercato L'Originale, il Cagliari starebbe pensando anche a Martin Satriano. L'attaccante uruguayano si sta mettendo in luce con la maglia dell'Inter durante il precampionato, a suon di gol e grandi giocate che stanno però convincendo Inzaghi e l'Inter. Secondo Sky, infatti, l'Inter non è propensa a cedere il classe 2001 che è così destinato a rimanere, almeno per il momento.