Sky – Ricorda Lautaro, l’idolo è Ronaldinho: Satriano prova a tenersi l’Inter

Alla scoperta del baby attaccante nerazzurro, che prova a convincere Inzaghi a tenerlo in rosa per la nuova stagione

Martin Satriano prova a tenersi l’Inter. Dopo il gol del 2-2 in amichevole contro il Lugano, l’attaccante classe 2001 vuole convincere Simone Inzaghi a confermarlo in rosa verso la nuova stagione. Così Sky Sport ha parlato delle sue qualità, ma anche del suo futuro.

“Il ragazzino di Montevideo, un metro e 87 per meno di 80 chili, un buon piede sinistro, ricorda da vicino il modo di interpretare la fase offensiva di Lautaro Martinez. Porta sempre nel mirino, grande attitudine a giocare nello stretto, capacità di non dare punti di riferimento. Qualcuno in patria lo ha paragonato anche a Zlatan Ibrahimovic ma il suo idolo è un brasiliano: "Ronaldinho - ammetteva candidamente Satriano in un'intervista del 2019 - insieme a Riquelme, ammiro molto la loro tecnica”. […] Il prestito per farsi le ossa resta un'opzione più possibile ma Satriano sogna di convincere Inzaghi a guadagnarsi un posto in attacco alle spalle di Lukaku, Lautaro e Sanchez”, si legge.