Corsera: “Inter, lo sbarco Kanté di è legato a Skriniar. E in tre aspettano una chiamata”

Sarà una settimana frenetica in casa Inter in fase di mercato, tra entrate e uscite. E’ in ballo infatti la cessione di Milan Skriniar, per il quale, spiega il Corriere della Sera, il Tottenham dovrebbe pagare 45 milioni di euro. Il quotidiano spiega poi le strategie nerazzurre: “Se Skriniar parte a sostituirlo potrebbe essere l’ex della Roma, Smalling. Il punto però è il centrocampo. Diventa vitale per l’Inter, per completare il reparto, arrivare a Kanté.

Il tecnico del Chelsea, Frank Lampard ha aperto alla cessione. «Ci sono molti rumors e bisogna valutare il singolo caso per trovare una soluzione che possa accontentare il calciatore, me e la società». Lo sbarco di Kanté è legato alla cessione di Skriniar, cui devono però aggiungersi altre uscite. Vecino potrebbe andare al Napoli, Nainggolan e Eriksen aspettano una chiamata, Brozovic pure. Si sta componendo il puzzle per arrivare al centrocampista francese del Chelsea, un rinforzo cui Conte tiene molto”.