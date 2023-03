Scaloni: “Retegui con l’Italia? Noi non eravamo convinti di convocarlo”

Nella conferenza stampa che precede la sfida contro Panama, Lionel Scaloni ha parlato di Mateo Retegui e della convocazione con l'Italia. Quando gli hanno chiesto se il giocatore poteva fare o no parte della sua Nazionale, il Ct dell'Argentina ha risposto: "Non ha senso pensare che poteva essere convocato o meno dall'Argentina perché non eravamo convinti di convocarlo".

Scaloni ha aggiunto che non avrebbe mai detto al calciatore del Tigre (accostato all'Inter) di dire no alla chiamata di Mancini senza dargli la garanzia di una convocazione con l'Albiceleste e si è riferito agli attaccanti a sua disposizione, tra cui Lautaro.

"Non possiamo dirgli di non andare in Italia perché, forse, può giocare nella nostra Nazionale. Ma Forse. Se gioca per l'Italia, speriamo che faccia bene. Abbiamo ragazzi in quella posizione che stanno bene. In futuro vedremo".