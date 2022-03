Scamacca, tra Inter e Milan? SM: “Spunta per i rossoneri un’altra pista”

Il club rossonero e quello interista sono interessati entrambi al calciatore del Sassuolo e della Nazionale, ma ci sono anche alternative

Paolo Maldini, a fine stagione, vedrà il Real Madrid per discutere del riscatto di Brahim Diaz. Il giocatore è in prestito biennale al club milanese fino a giugno 2023 con possibilità di riscatto a 23 mln e contro-riscatto a 27 mln. Il rendimento del giocatore fa pensare, secondo SportMediaset, ad un possibile riscatto con cifre riviste al ribasso. Una soluzione che da Madrid non contemplano. Per questo sul tavolo potrebbero essere messi i cartellini di Asensio (che dovrebbe rinnovare) e Jovic.