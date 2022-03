Scamacca non si ferma più: altro gol col Sassuolo. L’Inter è davanti a tutti

Non si ferma più Gianluca Scamacca. Un altro gol per l'attaccante del Sassuolo nel match contro la Salernitana

Non si ferma più Gianluca Scamacca. Un altro gol per l'attaccante del Sassuolo, che nel match contro la Salernitana ha realizzato l'1-1 di testa. Sono 12 in 27 partite stagionali per il centravanti, prima scelta dell'Inter per l'attacco in vista della prossima stagione. Lo stesso giocatore ha i nerazzurri in cima alla lista delle sue preferenze in chiave mercato. Ma intanto non ha intenzione di fermarsi col Sassuolo...