In Uk guardano alle questioni di casa Inter: “Scamacca più lontano, Arsenal in pole”

Le voci su un interesse dell'Inter scemato nei confronti del calciatore viene descritto così dal Mirror: "Mikel Arteta ha il via libera per cercare di migliorare la propria offerta iniziale. Il manager spagnolo sta cercando di aggiungere forza al suo attacco. Pensa a Gabriel Jesus del Manchester City e Scamacca è emerso come uno dei principali candidati per rinforzare la sua rosa. Anche se l'Arsenal non ha la certezza di ingaggiarlo, il fatto che l'Inter abbia effettuato un'inversione di rotta sul giocatore, sarà una notizia gradita per Arteta. Perché se gli italiani danno priorità a Lukaku allora i Gunners sono in pole per aggiudicarsi Scamacca".