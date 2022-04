Scamacca-Bremer, ecco perché i rinnovi aiutano anche l’Inter. “Marotta e Ausilio…”

Gianluca Scamacca ha rinnovato il suo contratto con il Sassuolo fino al 2026 ma ciò non toglie che, in estate, il classe '99 possa lasciare il club neroverde

Gianluca Scamacca ha rinnovato il suo contratto con il Sassuolo fino al 2026 ma ciò non toglie che, in estate, il classe '99 possa lasciare il club neroverde. Anzi, il rinnovo è un assist per le pretendenti, specialmente l'Inter. A riportarlo è calciomercato.com che condivide il discorso anche per Bremer.