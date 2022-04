Sassuolo-Juve, Vlahovic-Scamacca: “Gianluca pronto al derby d’Italia da giocare con l’Inter”

Nella prossima partita tra Sassuolo e Juventus, sarà interessante assistere alla sfida tra Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic

Nella prossima partita tra Sassuolo e Juventus, sarà interessante assistere alla sfida tra Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic. Tuttosport evidenzia come nella prossima stagione i due potranno ritrovarsi uno di fronte all'altro nel derby d'Italia, dato che l'Inter ha individuato nel centravanti del Sassuolo il rinforzo giusto in attacco:

"Una sfida tra pesi massimi dell’area di rigore e un antipasto di futuro: probabilmente dei prossimi derby d’Italia tra Juventus e Inter, di sicuro di confronti che conteranno tanto nelle prossime stagioni. Un antipasto che sarà servito lunedì sera al Mapei Stadium, in un Sassuolo-Juventus che vedrà confrontarsi a distanza i due centravanti totem più forti della Serie A, Dusan Vlahovic in maglia bianconera e Gianluca Scamacca in maglia neroverde. Probabilmente l’ultimo confronto con questi colori, perché il ventitreenne attaccante del Sassuolo è stato individuato dall’Inter come erede ideale di Edin Dzeko, non dispiacerebbe al Milan e neppure all’estero. E piaceva alla stessa Juventus, prima dell’accelerata per Vlahovic a gennaio".