Anche l’Inter su Scamacca, CM svela: “Fissato il prezzo per il ritorno in Italia”

Già dalla scorsa stagione, Gianluca Scamacca è tra gli osservati speciali di casa Inter . Prima del ritorno di Lukaku in prestito dal Chelsea, il club nerazzurro aveva pensato all’ex Sassuolo, finito poi al West Ham in estate. E adesso il suo nome è tornato d’attualità in vista dell’estate, come svelato ieri dalla Gazzetta. Ecco il prezzo per il ritorno in Italia, già fissato dal West Ham.

"In estate il West Ham l'ha pagato 36 milioni - la cifra può salire a 42 con i bonus - oltre al 10% della futura rivendita che andrà al Sassuolo. A oggi per far rientrare il giocatore in Italia servono non meno di 40/45 milioni, una cifra importante e non accessibile a tutti. Per questo, al momento un ritorno di Scamacca in Serie A sembra improbabile”, si legge su calciomercato.com.