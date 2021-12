GdS – La Juve frena, per giugno su Scamacca c’è forte l’Inter

L'Inter resta forte su Gianluca Scamacca del Sassuolo in vista del prossimo calciomercato estivo. Lo scrive Alfredo Pedullà sulla Gazzetta

"La Juve avrebbe voluto provare per Vlahovic e Scamacca, ma è stata costretta a fermarsi allo stop. Anche se avesse avuto la disponibilità economica, avrebbe sbattuto contro la volontà di Fiorentina e Sassuolo che intendono rinviare a giugno qualsiasi tipo di discorso. E a giugno ci sarà da battere una concorrenza importante: l’Inter è molto forte su Scamacca fin dall’ultima sessione estiva; in assenza di novità sul rinnovo, ormai c’è rassegnazione, Commisso vorrebbe pilotare Vlahovic verso l’estero, possibilmente in Premier".