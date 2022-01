Di Marzio: “Scamacca a gennaio? Possibile addio solo per questa cifra cash”

Derby d’Italia in vista per Scamacca, autore fin qui di 6 gol in 19 partite di Serie A. Gianluca Di Marzio ha svelato il prezzo del giocatore

Alessandro Cosattini

Derby d’Italia in vista per Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo autore fin qui di 6 gol in 19 partite di Serie A. Così Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha svelato il prezzo del giocatore: “Scamacca oggi vale più 40 che 30 milioni di euro. Se ora si presenta qualcuno con 50 cash magari il Sassuolo lo dà già nel mercato di gennaio, ma non vedo nessuno pronto a farlo”, le sue dichiarazioni.