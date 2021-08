Non solo l’Inter su Scamacca: ci pensa la Fiorentina se parte Vlahovic

Ci pensano i nerazzurri per rinforzare l'attacco, ma non solo: le novità riportate da Gianluca Di Marzio sul futuro del centravanti

Non c'è solo l'Inter sulle tracce di Gianluca Scamacca. Seguito anche dall'Eintracht Francoforte, l'attaccante è nel mirino di un'altra italiana. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, "la Fiorentina avrebbe già individuato in Gianluca Scamacca il primo nome come erede di Dusan Vlahovic". Oltre ai nerazzurri, dunque, anche i viola sono sulle tracce del centravanti classe 2000 del Sassuolo, rientrato dopo il prestito positivo al Genoa.