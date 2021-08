Scamacca, tra Inter e Juve la spunta il Cagliari? Accordo a un passo, le cifre

Le ultimissime sul futuro dell'attaccante, in uscita dal Sassuolo e accostato anche ai nerazzurri di Simone Inzaghi

Sono ore decisive per il futuro di Gianluca Scamacca. Dopo il prestito al Genoa, l’attaccante è pronto a lasciare il Sassuolo per provare una nuova esperienza. Come riportato da Calciomercato.com, “c'è il Cagliari per l’attaccante classe 1999. Su di lui, da gennaio all'estate, hanno messo gli occhi i top club italiani, la Juve e l'Inter in particolare, ma ora a spuntarla sono i rossoblù. L'accordo è vicino, con la formula del prestito (per un milione di euro) con diritto di riscatto (che dovrebbe essere fissato su una cifra vicina ai 26-27 milioni di euro). In serata sono attesi sviluppi definitivi”.