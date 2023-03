GdS – Inter, Scamacca vuole tornare in Italia: spunta la possibile formula

Rispunta il nome di Gianluca Scamacca per l’attacco dell’Inter. La Gazzetta dello Sport svela la formula per il possibile arrivo

Rispunta il nome di Gianluca Scamacca per l’attacco dell’Inter. È al momento in stand-by la trattativa per il rinnovo di Edin Dzeko e l’ex Sassuolo è tra i profili monitorati in chiave mercato. La Gazzetta dello Sport svela la formula per il possibile arrivo di Scamacca appunto.