Scamacca, c’è anche il Milan? “Inter avanti e molto forte, serve questa cessione”

L’Inter fa sul serio per Gianluca Scamacca ed è in pole position sulla concorrenza. Ecco la situazione verso l'estate

L’Inter fa sul serio per Gianluca Scamacca ed è in pole position sulla concorrenza. I nerazzurri da mesi sono al lavoro per l’attaccante, considerato il vice-Dzeko ideale. Del giocatore del Sassuolo ha parlato così Fabrizio Romano , esperto di calciomercato internazionale.

”Inter, Milan, sono uscite tante indiscrezioni su Scamacca. I nerazzurri sono molto forti sul giocatore, a oggi non mi risultano offerte sul tavolo del Milan. L’Inter ha iniziato a muoversi in maniera concreta per Scamacca, ma prima è importante fare cassa con Pinamonti, che sta facendo molto bene a Empoli. Non è fatta, ma l’Inter da settimane è concentrata su Scamacca”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).