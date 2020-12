Scamacca e l’interesse dell’Inter: il retroscena. E per gennaio ci proverà il Milan

Tra i giovani talenti che meglio si stanno comportando in questa prima parte di stagione c’è Gianluca Scamacca: l’attaccante del Genoa, classe ’99, ha già segnato 6 reti (2 in campionato e 4 in Coppa Italia) nonostante le difficoltà dei rossoblu, e diversi club si sono messi sulle sue tracce. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, sul giocatore di proprietà del Sassuolo è forte l’interesse del Milan, alle prese con i recenti problemi fisici di Ibrahimovic e in cerca di un centravanti giovane e affidabile.

Sondaggi sono stati fatti anche da Fiorentina e Roma, ma in passato la squadra più vicina a Scamacca è stata l’Inter: lo scorso gennaio, nelle ultime ore del mercato invernale, i nerazzurri provarono a portare a Milano il giovane attaccante, in quel momento in forza all’Ascoli, in Serie B. L’operazione, complici i tempi strettissimi e l’impossibilità per i marchigiani di trovare un sostituto all’altezza, non si realizzò, e il giocatore rimase in bianconero.