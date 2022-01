Scamacca o Raspadori in estate? CdS: “L’Inter dovrà scegliere: facile che…”

I due attaccanti del Sassuolo sono ormai da tempo nel mirino del club nerazzurro: soltanto uno però potrà arrivare

E' molto probabile che l'anno prossimo l'Inter potrà contare su un attaccante ora al Sassuolo. Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori sono nel mirino nerazzurro non da oggi, ma per ovvi motivi bisognerà fare una scelta. Spiega il Corriere dello Sport: "Il fatto che stia per prendere Vlahovic, toglie la Juventus dalla contesa per Scamacca. Ma è chiaro che la sua quotazione, come quella di Raspadori, continuando a segnare, non potranno che aumentare. L’Inter, evidentemente, non potrà prendere entrambi, ma dovrà scegliere. Dipenderà da come, nel senso di con quali caratteristiche, la dirigenza e Inzaghi intendano rafforzare l’attacco: con un vero centravanti, quindi con Scamacca, che sarebbe l’alter-ego di Dzeko, oppure con una punta più di movimento, come Raspadori, che è più simile a Lautaro. Beh, facile che la decisione dipenda dai movimenti in uscita, e non solo dal punto di vista economico".