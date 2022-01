Inter, Scamacca intriga: “Al Sassuolo arriverà questa richiesta per fermare la Juve”

Altri due gol per continuare a stupire e prenotare un posto da protagonista nella Serie A della prossima stagione

Altri due gol per continuare a stupire e prenotare un posto da protagonista nella Serie A della prossima stagione, magari con la maglia dell'Inter addosso. Gianluca Scamacca è uno dei nomi caldi in casa nerazzurra in vista del mercato estivo. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"... Il Sassuolo oggi non vorrebbe impegnarsi. Secondo passaggio: l’Inter è molto intrigata da Scamacca, al punto che lo scorso agosto - prima di andare su Correa e di chiudere l’operazione - aveva sondato e si era sentita rispondere che l’attaccante avrebbe preferito essere titolare e non il vice Dzeko. Ma considerato che Edin non è più un ragazzino, ci sta a maggior ragione che l’Inter accenda i fari per la sessione estiva (...). La Juve cercherà di anticipare l’operazione Scamacca, l’Inter chiederà di resistere".