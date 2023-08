Scamacca: “Ho scelto l’Atalanta, il posto più giusto da cui ripartire”

Ad un certo punto sembrava potesse approdare all'Inter ma alla fine è sbarcato all'Atalanta. «Ho scelto il posto più giusto dove poter ripartire e l’ambiente più ideale per me in questo momento». Così Gianluca Scamacca ha descritto la sua nuova avventura nella squadra di Gasperini. Il calciatore ha parlato con i canali del club bergamasco e ha spiegato anche i motivi della sua decisione: «Il direttore e il mister mi hanno fatto capire che mi volevano tanto e che condividevano le mie stesse idee».

«Come mi ha detto l’allenatore ho delle qualità nascoste che lui vede e questa è la cosa che mi ha colpito di più, se la vede una terza persona è una cosa che ti colpisce. Loro andavano sempre forte come avversari e ogni volta il segno della croce per affrontarli. Le prime impressioni su Bergamo?' Ho avuto una bellissima impressione di Bergamo. Non c’ero mai stato, ieri sera ho fatto un giro, ho avuto un'impressione positiva. E’ bello lottare per più obiettivi è un grande stimolo. Non vedo l’ora di giocare allo stadio e di sentire esultare i tifosi», ha concluso.