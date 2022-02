GdS svela: “Il Sassuolo sa già che Scamacca ha fatto la sua scelta”

L'Inter fa sul serio per Gianluca Scamacca. E lo stesso giocatore ha le idee chiarissime sul futuro verso la prossima estate

L'Inter fa sul serio per Gianluca Scamacca. E lo stesso giocatore ha le idee chiarissime sul futuro verso la prossima estate. Lo svela anche La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul centravanti: "Il Sassuolo sa già che Scamacca ha fatto una scelta (l’Inter) e che Lucca - più Moro, già preso - rappresenterebbe una bella semina. Anche perché la bottega emiliana, carissima, comprende altri gioielli (Raspadori e Berardi in cima, senza dimenticare Frattesi in orbita nerazzurra) che prima o poi ingolosiranno qualche pretendente".