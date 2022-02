Scamacca, sì all’Inter: intesa col Sassuolo solo rimandata. E per Frattesi…

"Gianluca Scamacca la risposta in salsa nerazzurra all’acquisto di Dusan Vlahovic da parte della Juventus", scrive Tuttosport

"Gianluca Scamacca la risposta in salsa nerazzurra all’acquisto di Dusan Vlahovic da parte della Juventus. L’Inter ha il sì del centravanti che vuole restare in Italia anche per mantenere saldo il posto in Nazionale nella stagione (si spera) che porterà al Mondiale". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al futuro di Gianluca Scamacca. Il Sassuolo, che ha già prenotato Lucca per giugno, è pronto ad esaudire il sogno dell'attaccante ex Roma e PSV di vestire il nerazzurro, con l'Inter che vorrebbe chiudere anche per Frattesi.