Scamacca solo Inter, tentativo nullo di Milan e Napoli. Cifra nota, cercasi contropartita

L'attaccante del Sassuolo è in cima alla lista dell'Inter per l'attacco di Inzaghi, ma sulle sue tracce si sono messe anche Napoli e Milan

A scuotere il prossimo mercato sarà sicuramente il nome di Gianluca Scamacca. L'attaccante del Sassuolo è in cima alla lista dell'Inter per l'attacco di Inzaghi, ma sulle sue tracce si sono messe anche Napoli e Milan. Ma il destino dell'attaccante sembra ormai a tinte nerazzurre.

"Le mosse azzurre e rossonere in direzione del giovane specialista di Dionisi non hanno avuto il potere di smuovere uno scenario già delineato. Scamacca ha scelto l’Inter, assolutamente ricambiato, si conosce la cifra (40 milioni) che potrebbe essere abbattuta un po’ dall’inserimento di almeno una contropartita tecnica gradita. La situazione si modificherebbe soltanto se l’Inter decidesse di cancellare una traccia, Scamacca appunto, ben chiara fin dallo scorso agosto. E siccome non ci sono indizi in tal senso, eventualmente Napoli e Milan indirizzeranno altrove la ricerca", rivela l'esperto di mercato Alfredo Pedullà su Gazzetta.it.