Inter-Juve per Scamacca, Di Marzio: “30 milioni? No, il vero prezzo è un altro”

Gianluca Di Marzio ha svelato il prezzo di Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo è nel mirino di Inter e Juve

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato di Sky Sport, ha svelato il prezzo di Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo è nel mirino di Inter e Juventus e si preannuncia un derby d’Italia tra gennaio e giugno per lui: “La Juve sa che c’è anche l’Inter e vuole bloccarlo adesso, ma il Sassuolo vorrebbe aspettare da qui a giugno per vedere cosa succede. La bottega del Sassuolo è molto cara, le condizioni del colpo Locatelli non sono ripetibili per Scamacca. Oggi vale più 40 che 30 milioni di euro”.